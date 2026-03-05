WBCが東京ドームで開幕野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで台湾とオーストラリアが対戦。Netflix中継では、違和感を抱く視聴者が続出した。野球世界一を決める夢舞台が始まった。開幕ゲームとして行われた台湾-オーストラリア戦。東京ドームは3日、公式Xで「東京ドーム内の人工芝を約7年ぶりに全面刷新しました。2019年以来の更新となる今回は、アスリートの