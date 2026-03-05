WBCが東京ドームで開幕

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで台湾とオーストラリアが対戦。Netflix中継では、違和感を抱く視聴者が続出した。

野球世界一を決める夢舞台が始まった。開幕ゲームとして行われた台湾-オーストラリア戦。東京ドームは3日、公式Xで「東京ドーム内の人工芝を約7年ぶりに全面刷新しました。2019年以来の更新となる今回は、アスリートの足元を支える『安定性』と、多種多様なイベントに対応できる『耐久性』を一段と高めた最新の人工芝を採用しました」と7年ぶりの人工芝張り替えを紹介していた。

この日、Netflixの中継を見守ったX上の視聴者からは違和感を訴える声も出た。

「ドームの芝の違和感すごい」

「東京ドームの芝眩しっ」

「東京ドームの芝張り替えして綺麗になりましたね」

「東京ドームの芝の色変わったなあ 写真撮るのも設定変えなきゃかも」

「東京ドームの人工芝の色こんなに鮮やかだったっけ」

「東京ドームの芝めっっさ緑！」

日本代表「侍ジャパン」は6日、台湾との初戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）