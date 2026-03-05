Image: Apple ついにモニターまでIntel卒業。3月4日にApple（アップル）から発表された新型の「Studio Display」と「Studio Display XDR」。ポートの使用や画面の使用など、さまざまなアップデートが訪れましたね。特に「Studio Display XDR」は、miniLED採用で最大120HzのProMotionに対応するなど、昨今のMacBook Proの画面クオリティになっています。4年ぶりのアップデート。美麗モニター