猫が「面倒くさい」と感じている5つのサイン 1.名前を呼んでも耳を動かすだけ 猫は聴覚が非常に優れているため、飼い主の声はしっかり届いています。それなのに声も出さず、体も向けずに耳だけをピクピク動かしているのは、「聞こえているけれど、今は動くのが面倒くさい」というサインです。 これは、今の場所がとても心地よくて動きたくなかったり、少し眠たかったりするときによく見られます。 無視されているようで