[3.4 プレミアリーグ第29節 ブライトン 0-1 アーセナル]首位・アーセナルは4日、プレミアリーグ第29節のブライトン戦を1-0で制して3連勝を飾った。同時刻開催の他会場では2位のマンチェスター・シティがドロー。アーセナルが1試合消化が多いなかで両チームの勝ち点差は7に広がった。ブライトンのMF三笘薫は先発出場したが、後半キックオフ前に交代。序盤に左足首を痛めたような様子があったため負傷が懸念される。最初の決定機