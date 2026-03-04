日本エイサーは3月4日、薄型軽量ノートパソコン「Swift Go 14 AI」シリーズにおいて3つの構成を追加して発売した。Amazon.co.jpと直販ストアで発売する。Acer、Intel Core Ultra 200Vシリーズ搭載「Swift Go 14 AI」に32GBメモリ標準搭載モデルIntel Core Ultra 200Vシリーズを搭載し、大容量32GBメモリを組み合わせる軽量ノートPC製品シリーズ。最大約23.5時間駆動のロングバッテリー、Wi-Fi 7対応、IR Webカメラ（約207万画素）