Acer、Intel Core Ultra 200Vシリーズ搭載「Swift Go 14 AI」に32GBメモリ標準搭載モデル
日本エイサーは3月4日、薄型軽量ノートパソコン「Swift Go 14 AI」シリーズにおいて3つの構成を追加して発売した。Amazon.co.jpと直販ストアで発売する。
Intel Core Ultra 200Vシリーズを搭載し、大容量32GBメモリを組み合わせる軽量ノートPC製品シリーズ。最大約23.5時間駆動のロングバッテリー、Wi-Fi 7対応、IR Webカメラ（約207万画素）を備えて使い勝手を高め、14インチ WUXGA（1920×1200）解像度のモニターを搭載。約1.24kgの薄型軽量ボディながら米国軍用規格MIL-STD 810H準拠の設計で、マルチコントロール・ライティング・タッチパッドにはCorning Gorilla Glassを採用している。
