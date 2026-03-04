〈「他の男性に取られたくない」告白してきた航空自衛官は既婚者だった…被害女性が振り返る“交際までのやりとり”「土日に制服姿で現れることも」自撮り写真を送られ…〉から続く昨年12月26日、現職検察官による衝撃的な不祥事が公表された。さいたま地検に所属する阿南健人(あなんたけひと)検事（35）が、元交際相手の女性に第三者の犯歴情報を漏洩したとして、国家公務員法（守秘義務）違反で略式起訴されたのだ。阿南検事は