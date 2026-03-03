docomoスマホ「AQUOS wish5 SH-52F」がAndroid 16に！NTTドコモは2日、同社が2025年6月に発売した「2025年夏モデル」のうちの5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「AQUOS wish5 SH-52F」（Sharp製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含めたソフトウェア更新の提供を2026年3月2日（月）に提供したとお知らせしています。更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）および携帯電話ネットワーク