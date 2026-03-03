NTTドコモ、5G対応エントリースマホ「AQUOS wish5 SH-52F」にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
NTTドコモは2日、同社が2025年6月に発売した「2025年夏モデル」のうちの5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「AQUOS wish5 SH-52F」（Sharp製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含めたソフトウェア更新の提供を2026年3月2日（月）に提供したとお知らせしています。
更新後のビルド番号は「02.00.03」で、ビルド番号は「設定」→「デバイス情報」→「ビルド番号」にて確認できます。主な更新内容は以下の通りとなっていますが、合わせてシャープの公式Webページ『Android 16対応 OSアップデート｜OSバージョンアップ情報｜サポート｜AQUOS：シャープ』や『OSアップデート（ver.16） - よくあるご質問』もご確認ください。
＜主なアップデート内容＞
・Android 16に対応
詳細はAndroid 16のページをご確認ください
・Android 16に伴う機能向上や操作性改善
詳細はこちらをご確認ください。
・チョイススクリーン対応
今回のアップデートにより、複数のブラウザ・検索アプリ・検索エンジンから選択できる画面（チョイススクリーン）が新たに表示されるようになります。
＜改善される事象＞
・複数のブラウザ・検索アプリ・検索エンジンから選択できる画面（チョイススクリーン）が新たに表示されるようになります。
・セキュリティ更新（設定メニューのセキュリティパッチレベルが2025年11月になります。）
AQUOS wish5 SH-52Fはシャープが2021年12月より展開している“シンプルで飾らないスマホ”をコンセプトに開発したエントリー向け「AQUOS wish」シリーズの第5弾となる「AQUOS wish5」のNTTドコモ版で、前機種「AQUOS wish4」に合わせてAQUOSブランドを刷新して新たにデザイナーの三宅一成氏が設立した「miyake design」監修によるデザインに一新していましたが、AQUOS wish5でもそのデザインを継承し、外観はリアカメラを囲う円でも四角でもない“自由曲線”と不揃いなレイアウトが印象的なシンプルさと存在感を併せ持つ独創的なデザインとなっています。
また石膏のようなマットでさらりとした心地良い手触りの質感で、ナチュラルな風合いのカラーを採用し、引き続いて本体筐体に再生プラスチック材を約60％使用しているほか、サイドキーには再生アルミ材を100％使用し、本体の塗装には大気汚染の原因となる揮発性有機溶剤（Volatile Organic Compounds）の含有量を抑えた低VOC塗料を使用したことによって塗装剤を削減しており、シャープでは持続可能な社会を見据えてできることから取り組んでいるとしています。サイズは約166×76×8.8mm、質量は約187g、本体色はメーカー版ではミソラおよびナデシコ、ワカバ、ユキ、スミの5色展開。
また防水はIPX5やIPX8に加え、新たに高温や高圧の水に対応するIPX9に準拠し、さらに防塵や耐衝撃（落下）、耐振動、防湿、高温、低温、低圧、氷結、防湿をはじめとする米国国防総省基準（MIL-STD-810H）の18項目にも準拠しており、画面がコンクリート路面上への落下想定試験をクリアした強化ガラスで覆われて耐コンクリート落下に対応しているほか、汚れてもハンドソープでの洗浄やアルコール除菌シートでの拭く取りが可能なため、日常生活で気兼ねなく使えるようになっています。
画面は上部中央にパンチホール（切り欠き）を配置したアスペクト比9：20.15の縦長な約6.6インチHD+（720×1612ドット）TFT液晶（約1677万色表示）を搭載し、ノッチ部分には約800万画素CMOS／広角レンズ（F2.0、焦点距離26mm相当、画角78°）を内蔵し、マスクをしたままでも使える顔認証に対応したほか、生体認証としては側面指紋センサーを搭載しています。またリアカメラは約5010万画素CMOS／広角レンズ（F1.8、焦点距離25mm相当、画角79°）を搭載しています。
主な仕様はMediaTek製「Dimensity 6300」および4GB内蔵メモリー（RAM）、128GB内蔵ストレージ、microSDカードスロット（最大2TB）、5000mAhバッテリー、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.3、急速充電（PD3.0）、USB Type-C端子（USB 2.0）、3.5mmイヤホンマイク端子、モノラルスピーカー、位置情報取得（A-GNSSなど）、加速度センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、電子コンパスなど。
またストレージを利用してメモリーを増加させる「仮想メモリ」機能に対応し、最大＋4GBを追加して内蔵メモリーと合わせると合計最大8GBで使えます。携帯電話ネットワークは5G NR方式のSub6に対応し、対応周波数帯はメーカー版では以下の通りとなっており、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しています。その他、詳細は『シャープ、新スマホ「AQUOS wish5」を発表！高温高圧防水や振動発動の防犯アラートなど。メーカー版やNTTドコモ版、Y!mobile版が6月下旬に発売 - S-MAX』をご確認ください。
5G NR: n1, n3, n7, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 28, 38, 39, 40, 41
3G W-CDMA: Band I, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時にOSはAndroid 15ベース（AQUOS UX 15）をプリインストールしていましたが、今回、最新のAndroid 16（AQUOS UX 16）が提供開始されました。なお、発売日から最大2回のOSアップデートと最大4年のセキュリティーアップデートが保証されています。更新は「設定」→「システム」→「詳細設定」→「システムアップデート」を選択してから画面の案内に従って操作します。詳細は『「AQUOS wish5 SH-52F」端末本体によるソフトウェアアップデート手順書（PDF形式：218KB）』をご参照ください。更新に際しての注意事項は以下の通りです。
・アップデート手順をよく読み、お客さまの責任において実施してください。
・アップデート完了後は、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
・アップデート中、本端末固有の情報（機種や製造番号、ソフトウェアバージョン情報など）が当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、アップデート以外の目的には利用いたしません。
・アップデートには再起動が伴い、その間は電話の発着信を含めすべて機能をご利用いただけません。
・アップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。各アプリの持つデータについて、バックアップ可能な範囲はアプリにより異なります。各アプリでのバックアップ方法は、各アプリの提供元にご確認ください。
・国外でアップデートを行う場合は、Wi-Fi接続が必要です。
・以下の場合はアップデートができません。事象を解消後に再度お試しください。
・日付・時刻を正しく設定していないとき
・必要な電池残量がないとき
・内部ストレージに必要な空き容量がないとき
・国際ローミング中
・アップデート中は電源を切ったりしないでください。
・更新ファイルのダウンロード中は電波状態の良いところで、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。
・サポート期間中にアップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、ご相談ください。お問い合わせ先については、ドコモのホームページ掲載の取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。
・サポート期間終了後にアップデートが配信される場合がございますが、アップデートについてはお客様の責任において実施してください。
・アップデート後にGoogle Playストアなどからアプリケーションをアップデートしてください。
※Android 15向けのアプリケーションはAndroid 16では正常に動作しない場合があります。
※Android 16に非対応のアプリによって端末の動作が不安定になる場合や、機能が正常に動作しなくなる場合があります。
※各アプリケーションのAndroid 16対応有無については、アプリケーションの提供元にご確認ください。
