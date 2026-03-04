2023年の前回大会、準決勝で侍ジャパンと死闘を演じ、世界にその実力を知らしめたメキシコ代表。あれから3年、彼らはもはや「ダークホース」ではなく、明確な「優勝候補」として2026年WBCの舞台に帰ってくる。近年MLBにおけるメキシコ人選手の躍進は目覚ましく、Statcastが弾き出す客観的な数値も、彼らが世界最高峰の練度にあることを証明している。とりわけ、パワーとスピードを兼ね備えた野手陣と、圧