2023年の前回大会、準決勝で侍ジャパンと死闘を演じ、世界にその実力を知らしめたメキシコ代表。あれから3年、彼らはもはや「ダークホース」ではなく、明確な「優勝候補」として2026年WBCの舞台に帰ってくる。

近年MLBにおけるメキシコ人選手の躍進は目覚ましく、Statcastが弾き出す客観的な数値も、彼らが世界最高峰の練度にあることを証明している。とりわけ、パワーとスピードを兼ね備えた野手陣と、圧倒的な支配力を誇るクローザーを擁する布陣は、前回大会以上の破壊力を秘めていると言えるだろう。今回の記事では、最新のスタッツ分析を通じ、新生メキシコ代表の核となる注目選手たちの現在地を浮き彫りにしていきたい。

■前回も活躍のアロザレーナ、圧倒的な身体能力のデュラン

まずは、前回大会のホームランキャッチなどで日本でも一躍有名になったランディ・アロザレーナ外野手だろう。メキシコのカリスマは2025年もその「勝負強さ」の裏付けとなる圧倒的なパワーを見せつけた。最大の武器は、MLB上位10%に食い込む50.6%のハードヒット率。平均打球速度も91.3マイルと高く、芯で捉えた際の破壊力は現役屈指と言えるだろう。一方で、そのアグレッシブなスタイルゆえ三振率26.9%と高くなっているものの、Chase % 25.2%と平均以上を維持しており、決して闇雲にスイングしているわけではないこともわかる。近年はFielding Run Value -8と守備にほころびが見えるものの、WBCという大舞台で豹変する“お祭り男”の爆発力は、データ以上の脅威を相手投手に与えるかもしれない。

そんなアロザレーナと外野でタッグを組むと予想されているのが、ジャレン・デュラン外野手だ。主力選手を多く放出したレッドソックスにおいて、看板選手へと成長したデュランは、今大会のメキシコ代表にスピードとパワーをもたらす重要な立ち位置にいる。スプリントスピード29.1ft/はMLB最速クラスで、Baserunning Run Valueにおいてもトップレベル。ひとたび出塁すれば、相手バッテリーを混乱に陥らせるだろう。打撃面では、高速スイングから繰り出される平均91.8マイルの打球が魅力。コンタクト率や選球眼には課題を残すものの、それを補う圧倒的な身体能力がスタッツを押し上げている。外野守備ではOAA-4と低いものの、Arm Strength 87.4mphの強肩を武器に失点を防ぐなど、走・攻・守のすべてでゲームの中心的存在になることが期待される。

扇の要であるキャッチャーは、ブルージェイズの正捕手アレハンドロ・カーク捕手がロースター入り。“カルトヒーロー”的な人気を誇るカークは、昨シーズン守備面でMLB最高峰のスタッツを記録。フレーミング17、ストップ技術21ともにMLB最高峰となっており、投手陣にとってこれほど心強い女房役はいないだろう。打撃面でも、K% 11.7%と驚異的なコンタクト率をもちつつ、Hard-Hit% 50.8%と“三振せずに、強烈な打球を放つ”投手にとっては厄介な打者だと言えるだろう。唯一スプリントが非常に遅いという欠点はあるものの、それを補って余りある高い出塁能力と守備戦術で、メキシコを悲願の頂点へと導く司令塔となる。

内野手では、ジョナサン・アランダ内野手をピックアップしたい。2022年メジャーデビューしたアランダは、昨シーズンレギュラーの座を獲得しブレイクした27歳の若手。怪我の影響で試合数は106試合にとどまるが打率.316、OPS.882と優れた成績を残した。またStatcastの数値を見てみても、昨年は驚異的。xwOBA .382、XBA.291はともにMLB全体でトップ数%に位置し、打撃の質そのものが超一流であることを証明しているのだ。さらに、特筆すべきはLA Sweet-Spot% 42.1%という数値。全打者の中でもトップに近い精度で芯で捉えている。バットスピード自体は平均以下ながら、Hard-Hit% 54.5%と高い位置にいるのは、卓越したミート技術と角度の付け方の賜物。アロザレーナ以上の純粋な打撃職人として、メキシコ打線のクリーンアップに君臨するだろう。

■注目は大会最強クラスのクローザー

一方の投手陣では、アンドレス・ムニョス投手、タイワン・ウォーカー投手、ハビエル・アサド投手の3人に注目。2025年も圧巻の成績でチームをポストシーズンに導いたマリナーズの絶対的な守護神ムニョス。K% 32.7、xBA.194と、ともにMLB上位5%以内という支配力をみせつけた。最大の武器は、Breaking Run Valueでトップ1%に君臨する驚異のスライダー。平均98.2mphの4シームとのコンビネーションにより、Whiff% 36.5%という高い空振り率を叩き出している。また、GB% 51.4%が示す通り、打たれてもゴロに打ち取る安定感があり、単なる力押しの投球でないのも彼の魅力。一度マウンドに上がれば、相手打線に反撃の糸口すら与えない大会最強クラスのクローザーになるだろう。

エースとしての役割が求められるウォーカーは、近年全体的な指標の低下に苦しんでいるものの、依然として光るものをもつ投手だ。昨年のスタッツで注目したいのは、平均以上の数値を記録したFastball Run Value。平均球速こそ92.1mphと往年よりは落ちたものの、回転数や軌道による「質」で打者を押し込めている。また、GB% 44.8、Barre % 7.4はMLB平均を上回っており、芯を外して打たせて取る投球術は健在だといえるだろう。100マイルに迫る豪速球で三振をとっていた頃のスタイルとは異なるものの、長いイニングを耐え凌ぐ経験値は短期決戦では不可欠。打線の援護を待ちながら試合を作る粘りの投球が、メキシコの命運を握る。

カブスに所属するアサドは2025年怪我に泣いた1年だったが、先発人が手薄なメキシコ代表ではローテの一角として期待がかかる。2024年フル稼働時のデータでは、平均球速は91.4マイルと控えめながら、6.6フィートという深いリリースポイント（Extension）を活かし、打者に球速以上の圧力を与えるスタイルであることがわかる。Whiff% 17.9%が示すように空振りを奪うタイプではないが、芯を外す能力で試合を壊さない安定感が持ち味だと言えるだろう。予選プールでは、彼が試合を作れるかどうかでノックアウトステージ進出の可否が決まるかもしれない。

アロザレーナやアランダといった、現代的な強打者がクリーンアップを形成し、デュランという異次元のスピードスターにMLB最高峰の頭脳カークも揃った今回のメキシコ代表。短期決戦において相手バッテリーに一瞬の隙も与えない圧力を生み出すだろう。懸念されるのは先発投手陣の層の薄さだが、ウォーカーやアサドといった経験豊富な右腕が粘り強く試合を作り、最終的にムニョスという絶対的な終止符へ繋ぐ勝ちパターンを確立できれば、悲願の初優勝は現実的な射程圏内に入る。優勝候補の一角へと成長したメキシコの躍進に注目したい。

🇲🇽 WBC 2026 メキシコ代表ロースター一覧

全30名（投手15名・捕手2名・内野手8名・外野手5名）

※所属は2026年WBC開催時点