新井宏昌氏、村上の打席でのスタンスの変化を解説村上が少し心配だ。野球日本代表「侍ジャパン」の村上宗隆内野手は3日、京セラドーム大阪で行われた「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」の阪神戦に「4番・一塁」で先発出場。3打数無安打でWBC前の最終実戦を終えた。左腕・伊藤将と対戦した初回の第1打席は一ゴロ。その後の2打席はいずれも左飛に倒れた。合流後の強化試合2試合