AppleがM5チップを搭載したMacBook Airを2026年3月3日に発表しました。大きさは13インチと15インチの2種類で、最大18時間連続稼働可能なバッテリーを備えています。13インチMacBook Airと15インチMacBook Air - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/macbook-air/Apple、M5を搭載した新しいMacBook Airを発表 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-the-new-macbook-air-with-m5/M5搭載MacB