イラン国営通信はアメリカとイスラエルの攻撃による死者数が787人に増加したと報じました。イラン国営通信によりますと、救護や医療活動を担うイランの赤新月社は、アメリカとイスラエルの攻撃で、イラン全土で、少なくとも787人が死亡したと明らかにしました。イラン南部ミナーブでは先月28日の攻撃で、女子小学校が被害を受け、160人以上の児童が死亡したと伝えています。3日には犠牲になった児童らの葬儀が行われ、イランメディ