さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「おぱんちゅうさぎ」のメラミン食器4種が登場！町中華デザインのラーメン鉢・チャーハン皿・ギョーザ皿・レンゲが、おうち中華を楽しく演出してくれます☆ スケーター「おぱんちゅうさぎ」メラミン食器 取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など スケータ