【モデルプレス＝2026/03/03】プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が3月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。妹でタレント・モデルの本田紗来の幼少期の写真を公開した。【写真】24歳美女スケーター「1番好きな写真」妹がメロンソーダを見て落ち込む幼少期ショット◆本田真凜、妹・紗来の幼少期ショット披露真凜は、同日高校卒業を報告した紗来のInstagramの投稿をシェアし、「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗