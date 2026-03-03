本田真凜、高校卒業の妹・紗来の幼少期ショット公開「小さい頃から美人さん」「エピソードまで可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が3月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。妹でタレント・モデルの本田紗来の幼少期の写真を公開した。
【写真】24歳美女スケーター「1番好きな写真」妹がメロンソーダを見て落ち込む幼少期ショット
真凜は、同日高校卒業を報告した紗来のInstagramの投稿をシェアし、「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗来」と祝福。続けて、紗来の幼少期の写真を3枚投稿した。1枚目は白のポロシャツにチェック柄のサスペンダースカートを着用した姿、2枚目は夜景が見える窓に手をつく姿が収められており、どちらもあどけない表情を見せている。
3枚目は、テーブルに顎を乗せ、アイスクリームなどがトッピングされていないシンプルなメロンソーダを見上げる子どもらしい姿の写真で、「1番好きな写真」「メロンソーダ大好きで頼んだら 思ってたメロンソーダじゃなくて 落ち込んでる紗来」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「小さい頃から美人さん」「天使みたい」「エピソードまで可愛すぎる」「仲良し姉妹」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆本田真凜、妹・紗来の幼少期ショット披露
◆本田真凜の投稿に「小さい頃から美人さん」の声
