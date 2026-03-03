ゲンクの日本代表FW伊東純也に出されたイエローカードが「理不尽」「意味不明」と物議を醸しているようだ。1日のベルギー・リーグ第27節ゲント戦(○3-0)でダメ押しの3点目をアシストし、プレーオフ1圏内浮上に貢献した伊東。話題となったのは後半39分の場面だ。伊東はカウンターを試みる相手を追走し、スライディングタックルでドリブルを阻止。このプレーで警告を受け、ホームのゲンクサポーターから抗議の大ブーイングが起