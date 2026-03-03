元Jリーガー「どう見ても…」日本代表FW伊東純也へのカードに物議「理不尽」「意味不明」
ゲンクの日本代表FW伊東純也に出されたイエローカードが「理不尽」「意味不明」と物議を醸しているようだ。
1日のベルギー・リーグ第27節ゲント戦(○3-0)でダメ押しの3点目をアシストし、プレーオフ1圏内浮上に貢献した伊東。話題となったのは後半39分の場面だ。
伊東はカウンターを試みる相手を追走し、スライディングタックルでドリブルを阻止。このプレーで警告を受け、ホームのゲンクサポーターから抗議の大ブーイングが起きた。
当該シーンを『DAZN』の公式X(@DAZN_JPN)が動画で紹介すると、V・ファーレン長崎の高木琢也監督の息子で元Jリーガーの高木利弥氏(@TToshi56)は「どう見てもノーファール。彼守備もできちゃうんだよねー」と反応。ファンからも「ちゃんとボールに行ってるのに…」「理不尽」「意味不明なイエロー」「クリーンで素晴らしい守備なんだが…」と判定を疑問視する声が目立った。
1日のベルギー・リーグ第27節ゲント戦(○3-0)でダメ押しの3点目をアシストし、プレーオフ1圏内浮上に貢献した伊東。話題となったのは後半39分の場面だ。
伊東はカウンターを試みる相手を追走し、スライディングタックルでドリブルを阻止。このプレーで警告を受け、ホームのゲンクサポーターから抗議の大ブーイングが起きた。
感情をあらわに— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 1, 2026
ヘンクサポーターは大ブーイング
伊東純也 激しいタックル
ベルギーリーグ第27節
ヘンク×ヘント
DAZN ライブ配信中 #だったらDAZN pic.twitter.com/wCBQCfBEpL