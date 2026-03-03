ロンドンに新しくオープンする高級会員制クラブが「バターソムリエ」を募集している。 【写真】合格率1.8％の超難関いったい何の「ソムリエ」検定？ ベルグラビア地区に今秋開業予定の「ザ・ペンブローク」は「バターへの深い愛情と理解」を持ち、「当店のバターの品ぞろえを管理し、銀製のバタートロリーを使ったスタッフのトレーニングを支援する」人材を求めている。