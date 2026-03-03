ロンドンに新しくオープンする高級会員制クラブが「バターソムリエ」を募集している。



ベルグラビア地区に今秋開業予定の「ザ・ペンブローク」は「バターへの深い愛情と理解」を持ち、「当店のバターの品ぞろえを管理し、銀製のバタートロリーを使ったスタッフのトレーニングを支援する」人材を求めている。さらに、バターを塗る対象である「トーストに関する百科事典的な知識」も必須条件だ。



カントリー・ライフ誌で「バターソムリエ」の求人広告を出した「超高級」な同クラブは、他にもユニークな専門職を募集中だ。「スポーツ担当責任者」は「カリスマ性」があり「遅くまで働く意思がある」人物が、クラブ内のビリヤード室にある9台のスクリーンで適切なスポーツイベントを放映することを保証する役割を担う。



また、会員同士の交流や出会いを演出する「マッチメーカー（仲介人）」という職種も用意されており、広告には「相反する要素が引き合う感覚を持ち、完璧な座席配置に求められる即興性と洗練性に精通していること」と条件が記載されていた。



同クラブの関係者はタイムズ紙に対し、これらの特異な職務は有給であるとして、「贅沢に聞こえるかもしれませんが、これは時代の証左です。ワインにはソムリエ、コーヒーにはバリスタがいるのだから、バター専門職があってもおかしくありません。人々の期待は変化しました。私たちは超専門化の時代を生きてます」「会員は単に『良いもの』を求めるだけでなく、熟考され、厳選され、専門的に提供されるものを求めているのです。会員に時間を預けていただく以上、このレベルの細部への配慮が重要だと考えています」と明かした。



