ミニストップは3月3日(火)から3月16日(月)まで、全国1,760店店舗で「50％増量フェア」第2弾を開催する。本企画は3月2日の「ミニストップの日」にあわせて実施される感謝祭の一環。今年は「増量フェア」をメインに、通常より内容量を増やしながら価格は据え置きの商品を展開する。第2弾では、フライドポテトやおにぎり、弁当、パスタ、寿司、サンドイッチ、サラダなど計9商品がラインアップされる。【50％増量フェア対象商品の画像