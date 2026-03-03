【ミニストップがデカストップに】50%増量の「増量フェア」第2弾を開催 ポテト、鶏ごぼう、弁当、カルボナーラなど9品が増量
ミニストップは3月3日(火)から3月16日(月)まで、全国1,760店店舗で「50％増量フェア」第2弾を開催する。
本企画は3月2日の「ミニストップの日」にあわせて実施される感謝祭の一環。今年は「増量フェア」をメインに、通常より内容量を増やしながら価格は据え置きの商品を展開する。第2弾では、フライドポテトやおにぎり、弁当、パスタ、寿司、サンドイッチ、サラダなど計9商品がラインアップされる。
【50％増量フェア対象商品の画像はこちら】ポテト、鶏ごぼう、カツカレー、カルボナーラ、納豆巻、サンドイッチ、コールスローサラダなど
対象商品は、内容量や具材などを従来品比で約1.5倍または50%増量している。一部商品は地域により仕様が異なるほか、店舗により取り扱いがない場合もある。
販売商品は以下の通り。価格は税込(軽減税率8%)表記。〈増量ラインアップ(3月3日〜3月16日)〉
◆シューストポテト(278.64円)
1.5倍に増量。トマトケチャップは別売り。ミニストップアプリクーポン利用で本体価格より20円引き。
◆鶏ごぼう(159.84円)
内容量を50%増量。
◆鶏めしとおかずセット(419.04円)
おにぎりを1個増量。※四国は仕様が異なる。
◆三元豚ロースのカツカレー(645.84円)
内容量を50%増量。
三元豚ロースのカツカレー 通常
三元豚ロースのカツカレー 増量
◆大盛 たまごのコク!カルボナーラ(572.40円)
麺とソースを50%増量。
◆ひきわり納豆細巻 12巻(+6巻)(375.84円)
従来品より6貫増量。※東北･関東･九州の商品。東海･近畿･四国は「国産大豆の納豆細巻12巻(+6巻)」を展開。
ひきわり納豆細巻 １２巻 通常
ひきわり納豆細巻 １２巻 増量 （＋６巻）
◆香ばしい照焼きチキンとたまごサンド(386.64円)
チキンたまごサラダサンドを1層増量。
◆ツナたまごサンド(278.64円)
たまごサンドを1層増量。
◆乳酸菌入りコールスローサラダ(181.44円)
内容量を50%増量。※関東の商品。東北･東海･近畿･四国･九州は仕様が異なる。
なお、イートイン利用時は標準税率10%が適用される。単品購入の場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなる。画像はすべてイメージ。
