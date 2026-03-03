【ミニストップがデカストップに】50%増量の「増量フェア」第2弾を開催　ポテト、鶏ごぼう、弁当、カルボナーラなど9品が増量

ミニストップは3月3日(火)から3月16日(月)まで、全国1,760店店舗で「50％増量フェア」第2弾を開催する。

本企画は3月2日の「ミニストップの日」にあわせて実施される感謝祭の一環。今年は「増量フェア」をメインに、通常より内容量を増やしながら価格は据え置きの商品を展開する。第2弾では、フライドポテトやおにぎり、弁当、パスタ、寿司、サンドイッチ、サラダなど計9商品がラインアップされる。

【50％増量フェア対象商品の画像はこちら】ポテト、鶏ごぼう、カツカレー、カルボナーラ、納豆巻、サンドイッチ、コールスローサラダなど

対象商品は、内容量や具材などを従来品比で約1.5倍または50%増量している。一部商品は地域により仕様が異なるほか、店舗により取り扱いがない場合もある。

販売商品は以下の通り。価格は税込(軽減税率8%)表記。

〈増量ラインアップ(3月3日〜3月16日)〉

◆シューストポテト(278.64円)

1.5倍に増量。トマトケチャップは別売り。ミニストップアプリクーポン利用で本体価格より20円引き。

◆鶏ごぼう(159.84円)

内容量を50%増量。

◆鶏めしとおかずセット(419.04円)

おにぎりを1個増量。※四国は仕様が異なる。

◆三元豚ロースのカツカレー(645.84円)

内容量を50%増量。

三元豚ロースのカツカレー 通常

三元豚ロースのカツカレー 増量

◆大盛 たまごのコク!カルボナーラ(572.40円)

麺とソースを50%増量。

◆ひきわり納豆細巻 12巻(+6巻)(375.84円)

従来品より6貫増量。※東北･関東･九州の商品。東海･近畿･四国は「国産大豆の納豆細巻12巻(+6巻)」を展開。

ひきわり納豆細巻 １２巻 通常

ひきわり納豆細巻 １２巻 増量 （＋６巻）

◆香ばしい照焼きチキンとたまごサンド(386.64円)

チキンたまごサラダサンドを1層増量。

◆ツナたまごサンド(278.64円)

たまごサンドを1層増量。

◆乳酸菌入りコールスローサラダ(181.44円)

内容量を50%増量。※関東の商品。東北･東海･近畿･四国･九州は仕様が異なる。

なお、イートイン利用時は標準税率10%が適用される。単品購入の場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなる。画像はすべてイメージ。

