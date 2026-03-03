【ノジマオンライン：プレイステーションSPRINGセール】 3月3日～ 開催 ノジマオンラインにて、「プレイステーションSPRINGセール」が本日3月3日より開催されている。 本セールでは対象商品を大幅な値引き価格で販売する。プレイステーションVR2は66,980円で販売されているところ約25,000円引きの41,880円で販売。このほか、「プレイステー