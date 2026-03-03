【ノジマオンライン：プレイステーションSPRINGセール】 3月3日～ 開催

ノジマオンラインにて、「プレイステーションSPRINGセール」が本日3月3日より開催されている。

本セールでは対象商品を大幅な値引き価格で販売する。プレイステーションVR2は89,980円で販売されているところ53%オフの41,880円へと割引き。このほか、「プレイステーション VR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版」と、「PlayStation 5(Slimモデル)用カバー Ghost of Yotei ゴールド リミテッドエディション」も50%以上の割引が適用される。

□ノジマオンラインの「プレイステーションSPRINGセール」の商品ページ