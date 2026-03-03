【モデルプレス＝2026/03/03】タレントでモデルの本田紗来が2日、自身のInstagramを更新。高校を卒業したことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】芸能三姉妹の末っ子「才色兼備で凄すぎる」名門高校の校門前で撮影した卒業式ショット◆本田紗来、明治大学付属八王子高等学校を卒業本田は「高校を卒業しました」と報告し、明治大学付属八王子高等学校の校門前でピースサインを作るリアルな制服姿を公開。「受験に合格して関西から