本田紗来、リアル制服姿で高校卒業を報告 “学校名”に注目集まる「頭良い」「才色兼備で凄すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/03】タレントでモデルの本田紗来が2日、自身のInstagramを更新。高校を卒業したことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】芸能三姉妹の末っ子「才色兼備で凄すぎる」名門高校の校門前で撮影した卒業式ショット
本田は「高校を卒業しました」と報告し、明治大学付属八王子高等学校の校門前でピースサインを作るリアルな制服姿を公開。「受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日に蕁麻疹が出ちゃったのを覚えています」と入学当初を振り返りつつ、修学旅行や文化祭などの思い出と共に「本当に毎日が楽しくて、学校に行くのが大好きでした」と充実した3年間を綴っている。
この投稿に、ファンからは「卒業おめでとうございます！制服姿がとても似合っていて可愛いです」「明大八王子を卒業なんて才色兼備で凄すぎる」「明大八王子って頭良いところだよね？かっこいい」 「ご両親への感謝の言葉に感動して涙が出ました」「芸能活動と学業の両立は大変だったと思いますが本当にお疲れ様でした」「制服にティアラをつけた姿がお姫様みたいで美しいです」「これからも紗来ちゃんの進む道を応援しています」といった声が続々。また、姉の本田真凜からは「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗来」、本田望結からも「紗来、卒業おめでとう」といった祝福のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸能三姉妹の末っ子「才色兼備で凄すぎる」名門高校の校門前で撮影した卒業式ショット
◆本田紗来、明治大学付属八王子高等学校を卒業
本田は「高校を卒業しました」と報告し、明治大学付属八王子高等学校の校門前でピースサインを作るリアルな制服姿を公開。「受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日に蕁麻疹が出ちゃったのを覚えています」と入学当初を振り返りつつ、修学旅行や文化祭などの思い出と共に「本当に毎日が楽しくて、学校に行くのが大好きでした」と充実した3年間を綴っている。
◆本田紗来の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「卒業おめでとうございます！制服姿がとても似合っていて可愛いです」「明大八王子を卒業なんて才色兼備で凄すぎる」「明大八王子って頭良いところだよね？かっこいい」 「ご両親への感謝の言葉に感動して涙が出ました」「芸能活動と学業の両立は大変だったと思いますが本当にお疲れ様でした」「制服にティアラをつけた姿がお姫様みたいで美しいです」「これからも紗来ちゃんの進む道を応援しています」といった声が続々。また、姉の本田真凜からは「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗来」、本田望結からも「紗来、卒業おめでとう」といった祝福のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】