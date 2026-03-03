藍井エイルの新曲「絵空事」が、TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』オープニング主題歌に決定した。オープニング主題歌となる「絵空事」はバンドサウンドを軸に、壮大でスケールのある『転スラ』の世界に寄り添うような激しいロックナンバーに仕上がった。Lantisで新章を迎える藍井エイルのサウンドに是非注目してほしい。「絵空事」が収録されるCDは、4月22日(水)に発売が決定。同CDにはTVアニメ『ようこそ実力至上主