スタイルアクトは2月25日、「マンション購入の後悔・失敗ランキング2026年版」を発表した。同ランキングは、2025年12月末まで、自社Webサイト「住まいサーフィン」の登録会員のうち、マンション購入経験のある1,530人を対象に実施した。マンション購入の後悔・失敗ランキングマンション購入で後悔したことの1位は「ご近所・周辺環境」(254票)だった。2位は「騒音問題」(220票)、3位は「駐車場・駐輪場」(137票)だった。前年と同順