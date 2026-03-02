3日（火）は、九州や四国では午前中を中心に雨が降り、雷を伴って激しく降る所もある見込みです。雨の降り方にお気をつけください。中国、近畿や東海、北陸は一日を通して雨が降ったり止んだりするでしょう。関東甲信の山沿いや山地では雪が降り、大雪となる所もある見込みです。関東甲信の平地では雨が降りますが、雪の混じる所もありそうです。東北は広い範囲で雪が降り、大雪となる所もある見込みです。北海道は雲の多い天気と