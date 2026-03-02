UNDERCOVER（アンダーカバー） 2026年春夏メンズコレクション「but beautiful 4.5… but beautiful for the rebel man」のルックに登場した、Dickies(R) （ディッキーズ）とのコラボレーションアイテムが、2月28日より、オフィシャルウェブサイトおよびアンダーカバー各店にて発売を開始した。Dickies(R) x UNDERCOVER本コラボレーションでは、各アイテムにディッキーズの定番素材であるTCツイルが採用されている。そこに今季のア