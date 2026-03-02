ディッキーズ×アンダーカバー、初のコラボコレクションが登場

UNDERCOVER（アンダーカバー） 2026年春夏メンズコレクション「but beautiful 4.5… but beautiful for the rebel man」のルックに登場した、Dickies(R) （ディッキーズ）とのコラボレーションアイテムが、2月28日より、オフィシャルウェブサイトおよびアンダーカバー各店にて発売を開始した。

Dickies(R) x UNDERCOVER

本コラボレーションでは、各アイテムにディッキーズの定番素材であるTCツイルが採用されている。そこに今季のアンダーカバーらしい曲線や歪み等のデザインディテールを加えることで、ディッキーズのワークウェアをより洗練された一着へとアップデートしている。

モデルには、映画やドラマで活躍の幅を広げる俳優・仲野太賀を起用。

ラインナップは、アイゼンハワージャケット、ワークパンツ、ワークショーツ、長袖シャツ、半袖シャツの全5型。

カラーは、ディッキーズでこれまで展開してきたものを採用しており、ディッキーズらしさを残しながら、今季のアンダーカバーメンズコレクションの世界観にもマッチするカラーが揃う。

ラインナップ

アイテム名：【Dickies × UNDERCOVER】 Eisenhower Jacket品 番： UC2E4205上 代： \44,000 (税別)カラー： DARK NAVY, LIGHT BROWN, DARK GREEN, BLACKサイズ： M, L, XL, XXL

アイテム名：【Dickies × UNDERCOVER】 Work Shorts品 番： UC2E4509上 代： \32,000 (税別)カラー： BORDEAUX, LIGHT GRAY, BLACKサイズ： S, M, L, XL, XXL

アイテム名：【Dickies × UNDERCOVER】 Work Pants品 番： UC2E4508上 代： \36,000 (税別)カラー： DARK GREEN, BROWN, DARK NAVY, BLACKサイズ： S, M, L, XL, XXL

アイテム名：【Dickies × UNDERCOVER】 Short-Sleeve Work Shirt品 番： UC2E4403上 代： \32,000 (税別)カラー： LIGHT GRAY BEIGE, BROWN, CHARCOAL, BLACKサイズ： M, L, XL, XXL

アイテム名：【Dickies × UNDERCOVER】 Long-Sleeve Work Shirt品 番： UC2E4402上 代： \36,000 (税別)カラー： BROWN, LIGHT GRAY BEIGE, CHARCOAL, BLACKサイズ： M, L, XL, XXL

【販売店舗】UNDERCOVER青山MENS / UNDERCOVER NOISE LAB 渋谷PARCO / UNDERCOVER 心斎橋PARCO / UNDERCOVER 新宿伊勢丹MENS、阪急MENS大阪、阪急MENS東京、仙台、金沢、名古屋、京都 / Dover Street Market Ginza / 岩田屋本店 / UNDERCOVER ONLINE STORE / ZOZO

【ディッキーズ公式サイト】https://www.dickies.jp/