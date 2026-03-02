【モデルプレス＝2026/03/02】Hey! Say! JUMPの八乙女光が3月2日、都内で行われた舞台「⼩さな神たちの祭り」製作発表に、共演の堺小春、福田悠太（ふぉ〜ゆ〜）、藤井直樹、斉藤暁、演出の鈴木裕美氏とともに出席。舞台のために制作したテーマソングについて語った。【写真】JUMPメンバー、震災地を訪問した姿◆八乙女光、舞台テーマソング制作でのこだわりとはさらに、本作のテーマソングの作詞作曲を手がけたという八乙女