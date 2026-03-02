明日3日(火)は広く雨で、関東甲信や東北の山沿いでは4日(水)にかけて雪が降るでしょう。関東甲信では山沿いを中心に大雪のおそれがあるため、交通への影響に注意が必要です。8日(日)頃から太平洋側を中心に晴れる日が多いでしょう。九州から東北にかけてスギ花粉の飛散がピークとなるため、対策を万全にしてお過ごしください。明日3日(火)から4日(水)関東甲信は山沿いを中心に大雪明日3日(火)から4日(水)にかけて、前線を伴った