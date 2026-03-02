明日3日(火)は広く雨で、関東甲信や東北の山沿いでは4日(水)にかけて雪が降るでしょう。関東甲信では山沿いを中心に大雪のおそれがあるため、交通への影響に注意が必要です。8日(日)頃から太平洋側を中心に晴れる日が多いでしょう。九州から東北にかけてスギ花粉の飛散がピークとなるため、対策を万全にしてお過ごしください。

明日3日(火)から4日(水) 関東甲信は山沿いを中心に大雪

明日3日(火)から4日(水)にかけて、前線を伴った低気圧が本州の南岸を東へ進む見込みです。3日(火)は九州から東北の広い範囲で雨が降るでしょう。関東甲信や東北の内陸部では4日(水)にかけて雪が降り、関東甲信では山沿いを中心に大雪のおそれがあります。なお、予想より気温が低くなった場合には、関東地方南部の平地でも積雪となるかもしれません。積雪や路面の凍結による交通への影響に注意してください。また、電線や樹木への着雪にも注意が必要です。



4日(水)は天気が回復しますが、北陸や東北、北海道は、雨や雪が降りそうです。5日(木)は広く晴れるでしょう。6日(金)から7日(土)にかけて、前線や低気圧が本州付近を通過する見込みです。このため、6日(金)は西日本や東海で雨が降り出し、7日(土)は東日本や北日本で雨の降る所が多いでしょう。8日(日)以降は、太平洋側を中心に晴れ間が広がる見込みです。



最高気温は、平年並みか平年より高い所が多いでしょう。積雪の多い所では、雪崩に十分注意してください。明日3日(火)は、関東では10℃に届かず、グッと寒くなりそうです。気温の変化が大きいので、体調を崩さないよう、お気をつけください。

太平洋側は晴天が続く 広くスギ花粉の飛散がピーク

10日(火)から15日(日)は、太平洋側では晴れる日が多いでしょう。日本海側は雲が広がりやすく、12日(木)頃は雨や雪の降る所がありそうです。最高気温は平年並みか高く、晴れる日は日差しが暖かいでしょう。積雪の多い所では、引き続き、雪崩にご注意ください。



九州から東北南部にかけて、スギ花粉の飛散がピークとなり、晴れる日は花粉が大量に飛散する見込みです。外出時は、マスクや眼鏡を着用し、花粉が付着しにくい、ツルツルした素材の上着を選ぶなど、しっかり対策をなさってください。また、帰宅時も、玄関先で衣服や髪についた花粉をよく払い落としてから家の中に入るなど、花粉を室内に持ち込まないにしましょう。