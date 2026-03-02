【S.H.MonsterArts ゴジラ (1975)】 予約開始：3月3日16時 8月 発売予定 価格：13,200円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ (1975)」を8月に発売する。3月3日16時より予約を開始する予定で、価格は13,200円。 本製品は、映画「メカゴジラの逆襲」より「ゴジラ (1975）」を、同社の「S.H.Figuarts」で培われた、可動（アクション）