「メカゴジラの逆襲」より「S.H.MonsterArts ゴジラ (1975)」が商品化決定！ 3月3日より予約開始予定酒井ゆうじ氏のプロデュースにより劇中の印象を徹底再現
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ (1975)」を8月に発売する。3月3日16時より予約を開始する予定で、価格は13,200円。
本製品は、映画「メカゴジラの逆襲」より「ゴジラ (1975）」を、同社の「S.H.Figuarts」で培われた、可動（アクション）フィギュアの技術を使用し、「怪獣（モンスター）」にフィーチャーしたアクションフィギュアシリーズ「S.H.MonsterArts」で商品化したもの。
「メカゴジラ (1975)」や「チタノザウルス」と激闘を繰り広げた「ゴジラ (1975)」を酒井ゆうじ氏の原型・彩色・造形プロデュースにより完全新規造形で徹底的に再現しており、本体のほか、劇中でも印象的なパンチアクションシーンが再現できる交換用手首パーツが付属する。
「S.H.MonsterArts ゴジラ (1975)」サイズ：全高 約160mm 素材：PVC セット内容
本体
交換用手首パーツ左右
圧倒的造形と卓越した可動性能を誇るアクションフィギュアシリーズS.H.MonsterArtsに「ゴジラ (1975)」が遂に登場！
ゴジラ造形の第一人者、酒井ゆうじ氏による原型・彩色・造形プロデュースにて立体化。数多の資料を基に、劇中のゴジラスーツの印象を再現。
背面の背ビレにも可動機構を採用することにより、背ビレの揺れも再現が可能。劇中の躍動感溢れるアクションシーン再現を楽しむことができる。
歴代「S.H.MonsterArts」の可動機構を生み出してきた細川満彦氏の手により、劇中のダイナミックなアクションシーンを再現可能。
本体のほか、劇中でも印象的なパンチアクションシーンが再現できる交換用手首パーツが付属。「メカゴジラの逆襲」の世界観をその手で楽しむことが出来る。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 2, 2026
『メカゴジラの逆襲』より
「S.H.MonsterArts ゴジラ (1975)」が商品化決定！
📌https://t.co/A3fzGJC5Hd
酒井ゆうじ氏の原型・彩色・造形プロデュースにより完全新規造形で劇中の印象を徹底再現！
一般店頭にて2026年3月3日予約開始、8月発売予定！#モンアツ #GODZILLA #ゴジラ pic.twitter.com/5dKgNKgGeV
TM & (C) TOHO CO., LTD.
※画像はイメージです。
※商品の画像・イラストは実際の商品と一部異なる場合がございますのでご了承ください。