【S.H.MonsterArts ゴジラ (1975)】 予約開始：3月3日16時 8月 発売予定 価格：13,200円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ (1975)」を8月に発売する。3月3日16時より予約を開始する予定で、価格は13,200円。

本製品は、映画「メカゴジラの逆襲」より「ゴジラ (1975）」を、同社の「S.H.Figuarts」で培われた、可動（アクション）フィギュアの技術を使用し、「怪獣（モンスター）」にフィーチャーしたアクションフィギュアシリーズ「S.H.MonsterArts」で商品化したもの。

「メカゴジラ (1975)」や「チタノザウルス」と激闘を繰り広げた「ゴジラ (1975)」を酒井ゆうじ氏の原型・彩色・造形プロデュースにより完全新規造形で徹底的に再現しており、本体のほか、劇中でも印象的なパンチアクションシーンが再現できる交換用手首パーツが付属する。

「S.H.MonsterArts ゴジラ (1975)」

サイズ：全高 約160mm 素材：PVC セット内容本体交換用手首パーツ左右

圧倒的造形と卓越した可動性能を誇るアクションフィギュアシリーズS.H.MonsterArtsに「ゴジラ (1975)」が遂に登場！

ゴジラ造形の第一人者、酒井ゆうじ氏による原型・彩色・造形プロデュースにて立体化。数多の資料を基に、劇中のゴジラスーツの印象を再現。

背面の背ビレにも可動機構を採用することにより、背ビレの揺れも再現が可能。劇中の躍動感溢れるアクションシーン再現を楽しむことができる。

歴代「S.H.MonsterArts」の可動機構を生み出してきた細川満彦氏の手により、劇中のダイナミックなアクションシーンを再現可能。

本体のほか、劇中でも印象的なパンチアクションシーンが再現できる交換用手首パーツが付属。「メカゴジラの逆襲」の世界観をその手で楽しむことが出来る。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※画像はイメージです。

※商品の画像・イラストは実際の商品と一部異なる場合がございますのでご了承ください。