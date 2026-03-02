最近、話題のもふもふアイテム。特にギョロ目デザインのキーホルダーが人気ですが、なんとダイソーでも見つけることができました！バッグチャームとして映える、存在感のある大きめサイズ。キュートなピンクカラーも目を惹きます♡旅行バッグの目印としてもおすすめです！探している方は、ダイソーをチェックですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：エコファーキーホルダー（ギョロ目モンスター、手足付、青、紫、