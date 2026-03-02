まさか100均にあるなんて！「今話題のもふもふアイテム♡」トレンドど真ん中なキーホルダー

最近、話題のもふもふアイテム。特にギョロ目デザインのキーホルダーが人気ですが、なんとダイソーでも見つけることができました！バッグチャームとして映える、存在感のある大きめサイズ。キュートなピンクカラーも目を惹きます♡旅行バッグの目印としてもおすすめです！探している方は、ダイソーをチェックですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：エコファーキーホルダー（ギョロ目モンスター、手足付、青、紫、桃）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4571178838970

大きめサイズで存在感大♡ギョロ目のもふもふキーホルダーをダイソーで発見！

最近、なにかと話題のもふもふアイテム。筆者も先日ダイソーをパトロール中に、もふもふなキーホルダーを発見しました！

実は電車の中でバッグに付けている方を見かけて、ずっと欲しいなと思っていました。そんなとき、ダイソーのキーホルダー売り場で発見して即購入♡

一見お洒落なファーチャームに見せて、遊び心が詰まったアイテムとなっていますよ。

もふもふの正体は『エコファーキーホルダー（ギョロ目モンスター、手足付、青、紫、桃）』。人気のギョロ目モンスターのキーホルダーです。

よく見ると可愛らしい小さな手足が生えています。ギョロ目は毛をかき分けないとよく見えないほど“もっふもふ”なエコファー素材で作られています。

ふわっとした長めの毛で、ずっと触れていたくなるほど触り心地が良いですよ！

リングとフック付きで使い勝手抜群！存在感があるから目印にも◎

金具が2種類付いているのも嬉しいポイント。

鍵やチャームなどを取り付けられるリングと、バッグの持ち手などに引っ掛けられるフックが付いています。

さっそくバッグにつけてみましたが、存在感があって可愛いです♡

ちなみにカラーラインナップは、ピンクの他にブルーとパープルがあります。

キーホルダーにしてはサイズがかなり大きめなので、旅行バッグの目印としてもおすすめです。

今回はダイソーの『エコファーキーホルダー（ギョロ目モンスター、手足付、青、紫、桃）』をご紹介しました。

トレンドど真ん中のアイテムを、身近なダイソーで220円で買えるのは嬉しいかぎり！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。