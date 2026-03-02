まさか100均にあるなんて！「今話題のもふもふアイテム♡」トレンドど真ん中なキーホルダー
商品情報
商品名：エコファーキーホルダー（ギョロ目モンスター、手足付、青、紫、桃）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4571178838970
大きめサイズで存在感大♡ギョロ目のもふもふキーホルダーをダイソーで発見！
最近、なにかと話題のもふもふアイテム。筆者も先日ダイソーをパトロール中に、もふもふなキーホルダーを発見しました！
実は電車の中でバッグに付けている方を見かけて、ずっと欲しいなと思っていました。そんなとき、ダイソーのキーホルダー売り場で発見して即購入♡
一見お洒落なファーチャームに見せて、遊び心が詰まったアイテムとなっていますよ。
もふもふの正体は『エコファーキーホルダー（ギョロ目モンスター、手足付、青、紫、桃）』。人気のギョロ目モンスターのキーホルダーです。
よく見ると可愛らしい小さな手足が生えています。ギョロ目は毛をかき分けないとよく見えないほど“もっふもふ”なエコファー素材で作られています。
ふわっとした長めの毛で、ずっと触れていたくなるほど触り心地が良いですよ！
リングとフック付きで使い勝手抜群！存在感があるから目印にも◎
金具が2種類付いているのも嬉しいポイント。
鍵やチャームなどを取り付けられるリングと、バッグの持ち手などに引っ掛けられるフックが付いています。
さっそくバッグにつけてみましたが、存在感があって可愛いです♡
ちなみにカラーラインナップは、ピンクの他にブルーとパープルがあります。
キーホルダーにしてはサイズがかなり大きめなので、旅行バッグの目印としてもおすすめです。
今回はダイソーの『エコファーキーホルダー（ギョロ目モンスター、手足付、青、紫、桃）』をご紹介しました。
トレンドど真ん中のアイテムを、身近なダイソーで220円で買えるのは嬉しいかぎり！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。