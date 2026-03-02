2月28日にウェールズで国際サッカー評議会（IFAB）の年次総会が開かれ、2026W杯を前に新ルールの導入が承認された。導入される新ルールは、まずスローインとゴールキックの『5秒ルール』だ。遅延行為があった場合は主審が5秒をカウントし、それ以内にプレイを再開しなければスローインは相手ボールに、ゴールキックの場合は相手にコーナーキックが与えられる。さらに選手交代も10秒以内に行う必要があり、このルールに違反した場合