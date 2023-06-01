プレミアリーグ第28節が3月1日に行われ、ブライトンとノッティンガム・フォレストが対戦した。前節終了時点で勝ち点「34」の獲得にとどまり、14位とボトムハーフに沈むブライトン。今節は昨年11月以来の連勝を目指すゲームだ。そんな一戦でホームに迎えるのは、17位と残留争いに巻き込まれているノッティンガム・フォレスト。ブライトンに所属する三笘薫はスターティングメンバーに名を連ねた。試合はキックオフ直後の6分に