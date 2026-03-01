ブライトン、N・フォレスト撃破で今季2度目の連勝！　先発の三笘薫は2点目演出も、絶好機を仕留めきれず

プレミアリーグ第28節が3月1日に行われ、ブライトンとノッティンガム・フォレストが対戦した。前節終了時点で勝ち点「34」の獲得にとどまり、14位とボトムハーフに沈むブライトン。今節は昨年11月以来の連勝を目指すゲームだ。そんな一戦でホームに迎えるのは、17位と残留争いに巻き込まれているノッティンガム・フォレスト。ブライトンに所属する三笘薫はスターティングメンバーに名を連ねた。

【ゴール動画】ブライトンはD・ゴメス＆ウェルベック弾で勝利

試合はキックオフ直後の6分に動く。ブライトンはヤン・ポール・ファン・ヘッケからのロングフィードでボールを敵陣へ進めると、ネコ・ウィリアムズがクリアをミスした隙を見逃さず、右サイド深い位置でディエゴ・ゴメスがボールを収める。中央への折り返しはフィニッシュまで繋がらなかったものの、相手のクリアボールを回収し、パスカル・グロスが再び右サイドへ渡すと、ディエゴ・ゴメスが右足一閃。鮮やかなダイレクトボレーを突き刺し、ブライトンが先手を取った。だが、ノッティンガム・フォレストも簡単には引き下がらない。13分、左サイドを抜け出したイゴール・ジェズスが中央へ折り返すと、ペナルティエリア手前で前を向いたモーガン・ギブス・ホワイトが豪快なミドルシュートを叩き込む。これで試合は振り出しに戻った。それでも、ブライトンは同点ゴールを許した直後の15分、左サイド高い位置でボールを引き出した三笘が、左足でクロスボールを送ると、ファーサイドにポジションを取ったジャック・ヒンシェルウッドが頭で折り返す。最後は、相手の前に入ったダニー・ウェルベックが、ファーストタッチから振り向きざまにシュートを沈める。35歳となったウェルベックが今季プレミアリーグのゴール数を二桁に乗せる一撃を仕留め、ブライトンが再び前に出た。勢いに乗るブライトンは18分、ペナルティエリア手前中央の位置でディエゴ・ゴメスからのパスを受けた三笘が、ウェルベックとのワンツーでゴール前に入り込み、GKと1対1のチャンスを迎えたが、シュートはGKマッツ・セルスに阻まれた。前半はこのままブライトンの1点リードで終了。後半に入ると立ち上がりの49分、ペナルティエリア左でグロスからのパスを受けた三笘が、相手の股下を通すシュートを放ったが、ここは枠を捉えきれない。結局、後半にゴールが生まれることはなく、試合は2−1でタイムアップ。この結果、ブライトンは今季プレミアリーグで2度目の連勝を達成。対戦相手もブレントフォードとノッティンガム・フォレスト相手と、全く同様だった。三笘は後半アディショナルタイムに途中交代している。一方、ノッティンガム・フォレストはヨーロッパリーグではラウンド16進出を決めたものの、プレミアリーグでは痛恨の2連敗となった。次節は4日に行われ、ブライトンはホームでアーセナルと、ノッティンガム・フォレストは敵地でマンチェスター・シティと、それぞれ対戦する。【スコア】ブライトン 2−1 ノッティンガム・フォレスト【得点者】1−0 6分 ディエゴ・ゴメス（ブライトン）1−1 13分 モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）2−1 15分 ダニー・ウェルベック（ブライトン）