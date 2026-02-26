セリエA 25/26の第27節 サッスオーロとアタランタの試合が、3月1日23:00にマペイ・スタジアムにて行われた。 サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、ラザール・サマルジッチ（MF）らが先発に名を連ね