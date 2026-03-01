セリエA 25/26の第27節 サッスオーロとアタランタの試合が、3月1日23:00にマペイ・スタジアムにて行われた。

サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、ラザール・サマルジッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

16分にサッスオーロのアンドレア・ピナモンティ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

23分に試合が動く。サッスオーロのアルマン・ロリエンテ（FW）のアシストからイスマエル・コネ（MF）がゴールを決めてサッスオーロが先制。

ここで前半が終了。1-0とサッスオーロがリードしてハーフタイムを迎えた。

アタランタは後半の頭から3人が交代。ジャンルカ・スカマッカ（FW）、ラウル・ベッラノーバ（DF）、ロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）に代わりニコラ・クリストビッチ（FW）、ダビデ・ザッパコスタ（DF）、カマルディーン・スレマナ（FW）がピッチに入る。

67分、アタランタが選手交代を行う。ニコラ・ザレフスキ（MF）からユヌス・ムサ（MF）に交代した。

その直後の69分サッスオーロが追加点。アルマン・ロリエンテ（FW）のアシストからクリスティアン・トルストベット（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

73分、サッスオーロは同時に3人を交代。ドメニコ・ベラルディ（FW）、アルマン・ロリエンテ（FW）、ネマニャ・マティッチ（MF）に代わりムバラ・エンゾラ（FW）、アリュー・ファデラ（FW）、ルカ・リパーニ（MF）がピッチに入る。

76分、アタランタが選手交代を行う。ベラト・ジムシティ（DF）からイサク・ヒエン（DF）に交代した。

79分、サッスオーロが選手交代を行う。アリュー・ファデラ（FW）に代わりエドアルド・イアンノーニ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

後半終了間際の88分、アタランタのダビデ・ザッパコスタ（DF）のアシストからユヌス・ムサ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後もサッスオーロの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、サッスオーロが2-1で勝利した。

なお、サッスオーロは12分にジェイ・イツェス（DF）、57分にネマニャ・マティッチ（MF）に、またアタランタは21分にロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）、58分にニコラ・ザレフスキ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

