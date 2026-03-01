女子アジアカップが３月１日に開幕。開催国のオーストラリアは、フィリピンとオープニングマッチで激突した。７大会連続９回目の出場となったオーストラリアは、序盤から主導権を握ると14分、サム・カーがヘディングでネットを揺らし、幸先よく先制。その後もボールを保持し続け、危なげなく１−０で勝利を収めた。盤石な試合運びをみせたものの、攻勢に出ながらフィニッシュの精度を欠いて追加点が遠かった。開幕節とあって