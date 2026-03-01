「なんてつまらないサッカーなんだ」白星発進も不満噴出…開催国オーストラリアの開幕戦に母国ファン辛辣「恥ずかしい試合」「パス、パスでその後は？」【女子アジア杯】
女子アジアカップが３月１日に開幕。開催国のオーストラリアは、フィリピンとオープニングマッチで激突した。
７大会連続９回目の出場となったオーストラリアは、序盤から主導権を握ると14分、サム・カーがヘディングでネットを揺らし、幸先よく先制。その後もボールを保持し続け、危なげなく１−０で勝利を収めた。
盤石な試合運びをみせたものの、攻勢に出ながらフィニッシュの精度を欠いて追加点が遠かった。開幕節とあって多くの観客が訪れたなか、もどかしい時間が続くゲームとなった。
大会白星スタートも、母国ファンからは不満が噴出。試合後、SNS上では「創造性に欠けるな」「大差で勝てた試合だったのに…」「パス、パスでその後は？なんてつまらないサッカーなんだ」「恥ずかしい試合をしている」「辛い時間だった。ひどいゲーム」といった厳しい声が上がった。
次戦では内容と結果の両立を示せるか。オーストラリアは５日、第２節でイランと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】王座奪還へ！豪州で開催されるアジアカップに挑む日本女子代表招集メンバーを一挙紹介！
７大会連続９回目の出場となったオーストラリアは、序盤から主導権を握ると14分、サム・カーがヘディングでネットを揺らし、幸先よく先制。その後もボールを保持し続け、危なげなく１−０で勝利を収めた。
盤石な試合運びをみせたものの、攻勢に出ながらフィニッシュの精度を欠いて追加点が遠かった。開幕節とあって多くの観客が訪れたなか、もどかしい時間が続くゲームとなった。
大会白星スタートも、母国ファンからは不満が噴出。試合後、SNS上では「創造性に欠けるな」「大差で勝てた試合だったのに…」「パス、パスでその後は？なんてつまらないサッカーなんだ」「恥ずかしい試合をしている」「辛い時間だった。ひどいゲーム」といった厳しい声が上がった。
次戦では内容と結果の両立を示せるか。オーストラリアは５日、第２節でイランと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】王座奪還へ！豪州で開催されるアジアカップに挑む日本女子代表招集メンバーを一挙紹介！