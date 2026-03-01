”ちょいワル”ワゴンホンダのインドネシア法人は2026年2月5日、インドネシア国際モーターショー（IIMS、会期2月5〜15日）に出展し、3列シートSUV「BR-V」のスポーティグレードとして展開されている「N7Xエディション」のリニューアルモデルを発表しました。BR-Vは、インドネシアで生産される新興国向けの3列シート７人乗りSUVです。初代は2015年に発売。現行モデルは2022年から販売されている2代目にあたり、コンパクトなボデ