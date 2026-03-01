藤枝MYFCは３月１日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節（EAST-B）で、いわきFCとアウェーで対戦した。11分に菊井悠介が先制点を奪い、30分に同点とされるも、74分に真鍋隼虎のゴールで突き放し、そのまま２−１で勝利。今季２勝目を飾った。試合後のフラッシュインタビューで、槙野智章監督は「昨年まで積み上げたもののなかで、足りなかったところ、守備のハードワークや強度、だいぶ変われた姿を見せられた