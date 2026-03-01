ハードワークも、身体を張ることも。藤枝の槙野監督が守備の成長を実感「だいぶ変われた姿を見せられた」
藤枝MYFCは３月１日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節（EAST-B）で、いわきFCとアウェーで対戦した。
11分に菊井悠介が先制点を奪い、30分に同点とされるも、74分に真鍋隼虎のゴールで突き放し、そのまま２−１で勝利。今季２勝目を飾った。
試合後のフラッシュインタビューで、槙野智章監督は「昨年まで積み上げたもののなかで、足りなかったところ、守備のハードワークや強度、だいぶ変われた姿を見せられたのではないか」と手応えを口にした。
守備面の成長を実感している。
「データや昨年までの成績を踏まえると、アウェーでの勝点や勝率がほぼない。そうしたなかで、どうやったら勝ち切れるかに重きを置いた時に、攻撃よりもまずは守備の修正をするのが一つの目標でもあった。今日はハードワークするところ、身体を張るところを植え付けられたのを見せられたと思う」
また、決勝点を挙げた22歳の大卒ルーキー真鍋は、これが自身にとってプロ初ゴール。槙野監督は若手の活躍をこう評した。
「変革期のなかで、若い選手、特に大卒の選手たちをベースにしているところもあるし、彼らがとてつもない野心を持ってやっているので、チーム内で良い競争ができている」
次節は７日にジュビロ磐田をホームに迎える。注目の静岡ダービーに向けて意気込みを問われると「非常に楽しみ。満員のスタジアムで勝ちたい」と力強く語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
